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#Roman jeunesse

La naissance d'une guerrière

Cassandre Lambert

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Dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne. Qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. L'archère aux mille talents a pourtant une faiblesse : Asclépios. L'agaçant fils d'Apollon est la seule personne sur qui elle peut compter. Mais les oracles l'ont mise en garde : elle ne doit jamais tomber amoureuse, ou ses sentiments signeront sa perte. Si pour atteindre son objectif, elle doit se battre jusqu'à la mort, c'est la mort qui cèdera.

Par Cassandre Lambert
Chez Hachette

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Auteur

Cassandre Lambert

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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La naissance d'une guerrière

Cassandre Lambert

Paru le 01/07/2026

352 pages

Hachette

7,90 €

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Scannez le code barre 9782017351504
9782017351504
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