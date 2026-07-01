La naissance d'une guerrière

Dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne. Qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. L'archère aux mille talents a pourtant une faiblesse : Asclépios. L'agaçant fils d'Apollon est la seule personne sur qui elle peut compter. Mais les oracles l'ont mise en garde : elle ne doit jamais tomber amoureuse, ou ses sentiments signeront sa perte. Si pour atteindre son objectif, elle doit se battre jusqu'à la mort, c'est la mort qui cèdera.