Shin Zero Tome 2

4 ans ont passé depuis que Warren a sauvé la ville. La coloc traverse de nombreuses turbulences, le groupe n'en est plus vraiment un. Alors que l'entrée dans l'âge adulte est devenue une réalité, les aspirations et trajectoires de chacun commencent à diverger sérieusement. Dehors, le taux de particule Kaiju ne cesse de progresser dans l'eau... La mairie cherche à minimiser les choses, la population gronde. Pour Satoshi, l'heure est venue de revenir sur le devant de la scène et d'enfiler le costume de sauveur dont il rêve.