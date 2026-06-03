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Shin Zero Tome 2

Mathieu Bablet, Guillaume Singelin

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4 ans ont passé depuis que Warren a sauvé la ville. La coloc traverse de nombreuses turbulences, le groupe n'en est plus vraiment un. Alors que l'entrée dans l'âge adulte est devenue une réalité, les aspirations et trajectoires de chacun commencent à diverger sérieusement. Dehors, le taux de particule Kaiju ne cesse de progresser dans l'eau... La mairie cherche à minimiser les choses, la population gronde. Pour Satoshi, l'heure est venue de revenir sur le devant de la scène et d'enfiler le costume de sauveur dont il rêve.

Par Mathieu Bablet, Guillaume Singelin
Chez Rue de Sèvres

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Auteur

Mathieu Bablet, Guillaume Singelin

Editeur

Rue de Sèvres

Genre

Science-fiction

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Shin Zero Tome 2

Mathieu Bablet, Guillaume Singelin

Paru le 03/06/2026

216 pages

Rue de Sèvres

13,90 €

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