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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Les abeilles

Caroline Pélissier, Thérèse Bonté, Virginie Aladjdi

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Sami et sa classe vont en sortie à la campagne, au milieu des fleurs et... des abeilles ! La journée promet d'être riche en découvertes. " J'apprends à lire avec Sami et Julie " est une collection de petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien détachés les uns des autres et les lignes bien espacées. Les histoires sont courtes, drôles et très faciles à lire. Ecrites avec des mots en adéquation avec leur progression, une quantité de texte à lire réduite et adaptée, pour que l'enfant reste motivé et prenne confiance.

Par Caroline Pélissier, Thérèse Bonté, Virginie Aladjdi
Chez Hachette

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Auteur

Caroline Pélissier, Thérèse Bonté, Virginie Aladjdi

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Les abeilles

Caroline Pélissier, Thérèse Bonté, Virginie Aladjdi

Paru le 01/07/2026

32 pages

Hachette

3,40 €

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