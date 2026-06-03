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Dad - Tome 3 - Les nerfs à vif

Nob

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Dad, le comédien au chômage et père à temps plein, va devoir accepter à contrecoeur une nouvelle présence féminine dans son appartement. Alors qu'il était déjà bien occupé à gérer les revendications de son aînée Pandora, les garçons qui tournent autour d'Ondine l'adolescente, les jouets éparpillés de la petite Roxane et les balades au parc de la dernière, Bébérenice, l'installation pour quelques jours de la mère de sa seconde fille sur le canapé du salon risque bien d'être de trop. Car Rose, grandiloquente actrice, n'est pas des plus discrètes... Mais qu'importe, malgré les histoires des adultes, une chose est sûre : chez eux, il y aura toujours des rires, des crises, des repas à préparer, des sorties d'école, des copines et des amoureux.

Par Nob
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Nob

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Humour

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Dad - Tome 3 - Les nerfs à vif

Nob

Paru le 03/06/2026

48 pages

Editions Dupuis

3,99 €

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Scannez le code barre 9782808516761
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