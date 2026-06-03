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Gaston (édition 2018) - Tome 8 - Rafales de gaffes

Franquin

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Présente-t-on Gaston Lagaffe ? Ce personnage rêveur et inventif, aux trouvailles aussi inattendues que catastrophiques, est l'un des plus fameux de toute la bande dessinée. Qu'il se mêle d'améliorer la vie de bureau, de s'occuper d'un chat ou d'une mouette, d'inventer des instruments de musique ou de perfectionner sa voiture, Gaston déclenche immanquablement explosions, incendies et désastres, pour la plus grande joie de lecteurs écroulés de rire. Créée par le grand André Franquin, une série incontournable de la BD, à mettre d'urgence dans les mains de tous ceux, petits et grands, qui ne la connaitraient pas encore. Cette toute nouvelle édition de la collection Gaston Lagaffe intègre toutes les planches réalisées par André Franquin, certaines inédites. Chacune d'elle a été minutieusement remasterisée d'après le trait original, et délicieusement recoloriée au plus près des souhaits de l'auteur.

Par Franquin
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Franquin

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Humour

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Gaston (édition 2018) - Tome 8 - Rafales de gaffes

Franquin

Paru le 03/06/2026

48 pages

Editions Dupuis

3,99 €

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