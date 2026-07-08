Les meilleurs moments de Cendrillon, dans une histoire illustrée à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : Cendrillon mène une dure vie de servante. Orpheline, elle est soumise aux ordres de sa cruelle belle-mère et de ses deux horribles filles. Un jour, grâce à l'aide de sa Marraine la Bonne Fée, et d'un coup de baguette magique, la jeune femme va se transformer en une véritable princesse, le temps d'une soirée.