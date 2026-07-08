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Cendrillon

Disney

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Les meilleurs moments de Cendrillon, dans une histoire illustrée à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : Cendrillon mène une dure vie de servante. Orpheline, elle est soumise aux ordres de sa cruelle belle-mère et de ses deux horribles filles. Un jour, grâce à l'aide de sa Marraine la Bonne Fée, et d'un coup de baguette magique, la jeune femme va se transformer en une véritable princesse, le temps d'une soirée.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Cendrillon

Disney

Paru le 08/07/2026

32 pages

Hachette

5,95 €

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Scannez le code barre 9782017327547
9782017327547
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