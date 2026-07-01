Un Grand Week-end à Amsterdam, c'est... Plonger dans l'énergie créative des canaux, des musées et des cafés bruns, en suivant un guide entièrement remis à jour sur place. - Toutes les nouvelles adresses testées : restos branchés ou tables intimistes, cafés au bord de l'eau, rooftops avec vue, concept stores et friperies pointues. - Les quartiers à (re)découvrir : Jordaan bohème, De Pijp gourmand, Noord en pleine effervescence, le centre historique et ses incontournables. - Des balades clé en main pour profiter au mieux d'un court séjour : à vélo le long des canaux, virée musées (Rijksmuseum, Van Gogh, Moco...), virée nocturne entre bars et salles de concert. - Nos bons plans 100 % pratiques : réservations indispensables, astuces pour circuler à vélo, et toutes les infos pour éviter les pièges à touristes. Un city-guide clair, actuel et inspirant, pour vivre Amsterdam comme un local le temps d'un grand week-end.