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Un grand week-end à Amsterdam

Collectif, Hachette

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Un Grand Week-end à Amsterdam, c'est... Plonger dans l'énergie créative des canaux, des musées et des cafés bruns, en suivant un guide entièrement remis à jour sur place. - Toutes les nouvelles adresses testées : restos branchés ou tables intimistes, cafés au bord de l'eau, rooftops avec vue, concept stores et friperies pointues. - Les quartiers à (re)découvrir : Jordaan bohème, De Pijp gourmand, Noord en pleine effervescence, le centre historique et ses incontournables. - Des balades clé en main pour profiter au mieux d'un court séjour : à vélo le long des canaux, virée musées (Rijksmuseum, Van Gogh, Moco...), virée nocturne entre bars et salles de concert. - Nos bons plans 100 % pratiques : réservations indispensables, astuces pour circuler à vélo, et toutes les infos pour éviter les pièges à touristes. Un city-guide clair, actuel et inspirant, pour vivre Amsterdam comme un local le temps d'un grand week-end.

Par Collectif, Hachette
Chez Hachette

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Auteur

Collectif, Hachette

Editeur

Hachette

Genre

Pays-Bas

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Un grand week-end à Amsterdam

Collectif, Hachette

Paru le 01/07/2026

224 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017310594
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