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L'été des oubliés

Benjamin Bachelier, Simon Rochepeau

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Prévert compose le poème Chasse à l'enfant, mis en musique par Joseph Kosma et interprété par Marianne Oswald en 1936 avant d'écrire un scénario, son huitième, un exposé sans dialogues ou presque, inspiré de la mutinerie de Belle-île, L'île des enfants perdus, qu'il propose à Marcel Carné, jeune assistant réalisateur, qui n'a encore tourné aucun long métrage. Le tournage est annoncé en avril 1937. Mais le contenu du scénario effraie et le film est arrêté par la censure en juin 1939. Entre 1937 et 1946, Prévert et Carné tournent Drôle de drame, puis Le Quai des brumes, Le jour se lève, Les Visiteurs du soir, Les Enfants du Paradis et enfin Les Portes de la nuit. En août 1946, le projet de L'Ile des enfants perdus, rebaptisé La Fleur de l'âge, refait surface lorsque le producteur Nicolas Vondas décide de le reprendre avec Arletty, à qui il voue une immense admiration. Prévert modifie son scénario et Carné se lance à nouveau dans l'aventure. Le premier tour de manivelle est donné le 28 avril 1947, à Belle-île... Dès les premières prises, les ennuis commencent... Simon Rochepeau et Benjamin Bachelier racontent l'histoire méconnue de ce film qui va sceller la collaboration d'un des duos les plus célèbres du cinéma français.

Par Benjamin Bachelier, Simon Rochepeau
Chez Futuropolis Gallisol Editions

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Auteur

Benjamin Bachelier, Simon Rochepeau

Editeur

Futuropolis Gallisol Editions

Genre

Historique

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L'été des oubliés

Benjamin Bachelier, Simon Rochepeau

Paru le 03/06/2026

104 pages

Futuropolis Gallisol Editions

22,00 €

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Scannez le code barre 9782754834353
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