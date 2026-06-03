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Punk Rock Blitzkrieg

Marky Ramone

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Une fresque du punk new-yorkais par le batteur d'un des grands groupes cultes de l'époque (et encore mythique aujourd'hui ! ) : les Ramones. 2026 : Cinquantième anniversaire du premier album des Ramones, simplement intitulé Ramones. Cinquante ans plus tard, les Ramones res tent un groupe culte, y compris pour de jeunes lycéens. Les t-shirts à leur effigie font partie des plus vendus au monde, avec ceux représentant Che Guevara ou Bob Marley. Une biographie "de première main" , par le dernier survivant du groupe.

Par Marky Ramone
Chez Rivages

|

Auteur

Marky Ramone

Editeur

Rivages

Genre

Rock

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Punk Rock Blitzkrieg

Marky Ramone trad. Stan Cuesta

Paru le 03/06/2026

576 pages

Rivages

10,00 €

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Scannez le code barre 9782743671143
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