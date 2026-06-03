Punk Rock Blitzkrieg

Une fresque du punk new-yorkais par le batteur d'un des grands groupes cultes de l'époque (et encore mythique aujourd'hui ! ) : les Ramones. 2026 : Cinquantième anniversaire du premier album des Ramones, simplement intitulé Ramones. Cinquante ans plus tard, les Ramones res tent un groupe culte, y compris pour de jeunes lycéens. Les t-shirts à leur effigie font partie des plus vendus au monde, avec ceux représentant Che Guevara ou Bob Marley. Une biographie "de première main" , par le dernier survivant du groupe.