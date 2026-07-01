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#Roman jeunesse

La nouvelle Jugyeong

Hachette Jeunesse, Crunchyroll

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Au lycée, Jugyeong vit un enfer. Harcelée par ses camarades à cause de son physique, elle se demande si elle aura droit au bonheur, elle aussi. Mais tout change le jour où elle découvre un tuto de maquillage sur les réseaux sociaux. L'aimera-t-on davantage si elle réussit à se transformer et à devenir la plus belle fille du lycée ? La série inspirée du célèbre webtoon coréen ! - Pour tous les fans de webtoons et de culture coréenne. - Des thématiques fortes : harcèlement scolaire, réseaux sociaux, estime de soi. - Richement illustré par des images de la série animée. Dès 10 ans

Par Hachette Jeunesse, Crunchyroll
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette Jeunesse, Crunchyroll

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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La nouvelle Jugyeong

Hachette Jeunesse, Crunchyroll

Paru le 08/07/2026

160 pages

Hachette

6,50 €

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Scannez le code barre 9782017298038
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