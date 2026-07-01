Moi c'est Rubie Fox

Je venais juste de finir l'école primaire et j'étais TROP excitée d'être en VACANCES. Ma meilleure amie Riley et moi, on devait partir au Camp de Pineview, pendant UN MOIS ENTIERUN ENTIER. On avait même rédigé une liste des choses à faire ab-so-lu-ment. On avait troooop hâte de partir ENSEMBLE ! Et puis, une stupide paire de chaussures à talons s'en est mêlée, et j'ai dû partir SEULE, sans elle... (Au secours ! ) II mpossible d'embobiner Maman en m'inventant une maladie imaginaire. Pourtant j'ai bien essayé ! Quoi que j'aie pu imaginer avant de partir, je ne m'attendais pas à CA. Disons simplement que cette colo a été PLEINE DE SURPRISES SURPRISES. Et de promesses non tenues, de crushs, de règles brisées (chut ! ) et de BEAUCOUP plus de rebondissements que ce à quoi je m'étais préparée