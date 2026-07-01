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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Moi c'est Rubie Fox

Frost Maddie

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Je venais juste de finir l'école primaire et j'étais TROP excitée d'être en VACANCES. Ma meilleure amie Riley et moi, on devait partir au Camp de Pineview, pendant UN MOIS ENTIERUN ENTIER. On avait même rédigé une liste des choses à faire ab-so-lu-ment. On avait troooop hâte de partir ENSEMBLE ! Et puis, une stupide paire de chaussures à talons s'en est mêlée, et j'ai dû partir SEULE, sans elle... (Au secours ! ) II mpossible d'embobiner Maman en m'inventant une maladie imaginaire. Pourtant j'ai bien essayé ! Quoi que j'aie pu imaginer avant de partir, je ne m'attendais pas à CA. Disons simplement que cette colo a été PLEINE DE SURPRISES SURPRISES. Et de promesses non tenues, de crushs, de règles brisées (chut ! ) et de BEAUCOUP plus de rebondissements que ce à quoi je m'étais préparée

Par Frost Maddie
Chez Hachette

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Auteur

Frost Maddie

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Moi c'est Rubie Fox

Frost Maddie trad. Marion Richaud

Paru le 01/07/2026

280 pages

Hachette

14,90 €

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Scannez le code barre 9782017166481
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