Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

I'm the Queen in This Life T02

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ariadne pensait n'utiliser sa nouvelle domestique, Sancha, que pour servir ses propres intérêts. Mais la jeune femme se révèle vite être une alliée fidèle, et une amitié inattendue naît entre elles. Forte de ce soutien, Ariadne est enfin prête à mettre en oeuvre ses plans les plus audacieux. Et le prochain pourrait bien décider de son avenir : échapper coûte que coûte à ses fiançailles avec Cesare. Pour y parvenir, elle devra prouver à son père, le cardinal de Mare, qu'elle vaut davantage que sa soeur Isabella...

Chez Pika Edition

|

Editeur

Pika Edition

Genre

Manga

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur I'm the Queen in This Life T02

Commenter ce livre

 

I'm the Queen in This Life T02

Paru le 01/07/2026

328 pages

Pika Edition

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043307133
9791043307133
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.