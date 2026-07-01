I'm the Queen in This Life T02

Ariadne pensait n'utiliser sa nouvelle domestique, Sancha, que pour servir ses propres intérêts. Mais la jeune femme se révèle vite être une alliée fidèle, et une amitié inattendue naît entre elles. Forte de ce soutien, Ariadne est enfin prête à mettre en oeuvre ses plans les plus audacieux. Et le prochain pourrait bien décider de son avenir : échapper coûte que coûte à ses fiançailles avec Cesare. Pour y parvenir, elle devra prouver à son père, le cardinal de Mare, qu'elle vaut davantage que sa soeur Isabella...