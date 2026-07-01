Ombre noire

Il existe une part d'ombre en chacun de nous... Après avoir atteint Neverland, Warren et Ariane ont découvert la vérité sur les Contes et leur création. Dépassée par la puissance de leurs adversaires, Ariane s'est sacrifiée pour sauver ses compagnons. Désormais retenue prisonnière, elle compte les jours avant que la Nuit s'abatte sur le monde des Contes. Tandis que la guerre se profile entre les Hautes et les Basses-Terres, Warren parviendra-t-il à rassembler ses alliés pour écrire la dernière page de leur histoire et sauver celle qu'il aime ? Le genre de la Romantasy peut contenir des contenus explicites, il est destiné à un public averti.