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#Roman francophone

Le jour où le bus est reparti sans elle ; Le jour où elle a pris son envol ; Le jour où elle n'a pas fait Compostelle

BeKa, Marko, Maëla Cosson

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Le bonheur n'est pas une destination, c'est un chemin. Il y a dix ans, Clémentine ratait un bus et découvrait une épicerie isolée, changeant sa vie à jamais. De sa rencontre avec le sage Antoine aux enseignements d'un physicien apiculteur, la jeune femme a appris à braver ses doutes et à explorer tous les possibles. Cette édition réunit les trois premiers tomes d'un récit initiatique devenu culte. Entre philosophie zen et cheminement hors des sentiers battus, suivez Clémentine dans sa quête d'apaisement. Une invitation lumineuse à se libérer des influences pour enfin tracer sa propre voie, unique et singulière.

Par BeKa, Marko, Maëla Cosson
Chez Bamboo Editions

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Auteur

BeKa, Marko, Maëla Cosson

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Réalistes, contemporains

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Le jour où le bus est reparti sans elle ; Le jour où elle a pris son envol ; Le jour où elle n'a pas fait Compostelle

BeKa, Marko, Maëla Cosson

Paru le 01/07/2026

216 pages

Bamboo Editions

24,90 €

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