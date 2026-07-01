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#Manga

Otaku Girls Tome 1 . Edition collector

Natsumi Konjoh

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Elles sont toujours aussi folles de manga et reviennent vous mettre des paillettes plein les yeux ! Comment déclarer sa flamme à une fille qui vous croit gay ? C'est la galère dans laquelle se trouve Takahiro, un lycéen qui en pince pour l'adorable Rumi, au point de poser pour elle au club d'arts plastiques. Le problème, c'est que Rumi est une otaku finie, une passionnée de manga Boy's Love, et qu'elle voit des homos partout. Ivre de bonheur, elle s'imagine une liaison entre Takahiro et le playboy du lycée, Shunsuke. Voilà qui n'arrange pas non plus la très glamour Yasuko, elle aussi otakette jusqu'au bout des ongles, qui a des vues sur le beau gosse. Vous suivez ? Amourettes, quiproquos et humour déjanté dans un manga pour et sur les fans de manga !

Par Natsumi Konjoh
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Natsumi Konjoh

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shojo/fille

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Otaku Girls Tome 1 . Edition collector

Natsumi Konjoh trad. Sébastien Ludman

Paru le 01/07/2026

328 pages

Bamboo Editions

14,90 €

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