"Mes années pourquoi" , une imagerie en 96 pages pour explorer la mer sous toutes ses facettes et satisfaire sa curiosité, dès 3 ans. La mer, un sujet passion Qu'elle soit chaude, glaciale ou tempérée, immense océan ou petite mer fermée, la mer regorge de mystères à explorer ! Dans cette imagerie, l'enfant découvrira les mers du monde, les marées, les tempêtes, le cycle de l'eau, les poissons, les mammifères marins et autres animaux des bords de plage qui l'habitent. Mais aussi comment se déroule une journée à la plage, l'activité d'un port de pêche et d'un marché aux poissons, les bateaux, comment on cultive la mer et comment on peut la protéger. Une vraie petite encyclopédie illustrée ! Dans cette imagerie, l'enfant pourra se plonger et explorer sans fin les grandes scènes illustrées et les cabochons qui racontent la richesse et la diversité de la vie de la mer. Les illustrations simples et vivantes sont une mine d'informations pour l'enfant. Sur chaque double page, la question posée dans le bandeau vertical permet d'enrichir la thématique principale. La question, traitée avec humour et dynamisme en trois vignettes et trois courts paragraphes, fait le lien avec l'univers de l'enfant. Un vrai bonus pédagogique ! A la fin de chaque chapitre, une double page d'autoévaluation permet de valoriser la capacité d'observation, l'analyse et la réflexion de l'enfant. Une lecture partagée La collection d'imageries "Mes années pourquoi" est spécialement conçue pour permettre une lecture partagée avec l'adulte. Grâce aux images, l'enfant peut découvrir le livre en toute autonomie. Il apprend à nommer et enrichit son vocabulaire. L'adulte l'accompagne dans sa découverte en lisant les textes de la double page et la question du bandeau.