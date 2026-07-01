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#Manga

Hima-Ten ! Tome 1

Genki Ono

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Après les cours, Tenichi Iemori fait des ménages pour soutenir sa famille. Un jour, sa vie bien rangée de lycéen est plongée dans le chaos avec l'arrivée d'une nouvelle élève dans sa classe : la charismatique Himari Yoshino, influenceuse, mannequin et présidente de sa propre marque de cosmétiques ! Tout semble opposer les deux jeunes gens, et pourtant... ! Genki Ono est un jeune auteur qui s'est fait remarquer en 2011 avec une mention honorable lors de la 52ème édition du JUMP Treasure Newcomer Manga Award. Il se lance ensuite pleinement avec sa première série Full Drive en 2017. Mais c'est véritablement avec Hima-Ten ! qu'il se fait un nom : une comédie romantique efficace, drôle et fun.

Par Genki Ono
Chez Panini comics

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Auteur

Genki Ono

Editeur

Panini comics

Genre

Shonen/garçon

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Hima-Ten ! Tome 1

Genki Ono

Paru le 01/07/2026

192 pages

Panini comics

7,29 €

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