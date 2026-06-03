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La mer

Nathalie Choux

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Avec "Mon imagier à balader" , découvrez une collection de petits livres tissu que vous pourrez emmener dans tous vos déplacements. Grâce à la lanière, attachez-les facilement au siège auto ou à la poussette. Parfait pour stimuler les sens de bébé Ce livre tissu à la forme inédite de cube (8 cm × 8 cm × 8 cm) et au tissu extra-épais, séduira les tout-petits, qui vont adorer le manipuler. Une délicieuse expérience sensorielle qui stimulera le toucher de votre bébé. Des illustrations colorées Les illustrations graphiques sont signées Nathalie Choux. Bébé est captivé par les couleurs vives et la simplicité du trait. Un imagier pour commencer à babiller Dix pages qui amènent le tout-petit à découvrir ses premiers mots sur un environnement. Pour la mer, il commence à babiller pour raconter ce qu'il voit : le dauphin, le poisson-clown, le soleil, le coquillage, le bateau, la mouette, la pieuvre, le crabe, la tortue...

Par Nathalie Choux
Chez Editions Milan

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Auteur

Nathalie Choux

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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La mer

Nathalie Choux

Paru le 03/06/2026

10 pages

Editions Milan

10,90 €

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Scannez le code barre 9782408061906
9782408061906
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