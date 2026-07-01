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#Manga

Beat & Motion Tome 4

Naoki Fujita

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La confrontation éclate entre les deux anciennes amies ! Sur l'insistance de Miyu, Nico finit par révéler la vérité sur Nagisa Shinohara, la légendaire chanteuse qui s'est retirée de la scène. BEAT & MOTION est l'oeuvre de Naoki Fujita, un jeune mangaka plein de talent révélé grâce à l'émission Million Tag créée par Shueisha. A la suite de ce concours, il est sérialisé avec BEAT & MOTION, qui bénéficiera également d'une adaptation en anime diffusée sur Netflix. Ce récit universel aborde les rêves et la force qu'il faut pour les atteindre, à travers une courte série portée par un duo attachant. Avec des personnages profondément humains et un cadre original (la création de clips musicaux) Fujita signe une oeuvre aussi vibrante qu'inspirante.

Par Naoki Fujita
Chez Panini comics

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Auteur

Naoki Fujita

Editeur

Panini comics

Genre

Shonen/garçon

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Beat & Motion Tome 4

Naoki Fujita

Paru le 01/07/2026

Panini comics

8,29 €

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