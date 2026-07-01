Beat & Motion Tome 4

La confrontation éclate entre les deux anciennes amies ! Sur l'insistance de Miyu, Nico finit par révéler la vérité sur Nagisa Shinohara, la légendaire chanteuse qui s'est retirée de la scène. BEAT & MOTION est l'oeuvre de Naoki Fujita, un jeune mangaka plein de talent révélé grâce à l'émission Million Tag créée par Shueisha. A la suite de ce concours, il est sérialisé avec BEAT & MOTION, qui bénéficiera également d'une adaptation en anime diffusée sur Netflix. Ce récit universel aborde les rêves et la force qu'il faut pour les atteindre, à travers une courte série portée par un duo attachant. Avec des personnages profondément humains et un cadre original (la création de clips musicaux) Fujita signe une oeuvre aussi vibrante qu'inspirante.