X-Men - Shadows of Tomorrow Tome 1

Un membre des X-Men a été piégé dans le futur de l'Ere de Révélation, tandis que son moi futur occupait son corps du présent. Qu'a-t-il fait de ce temps passé à notre époque ? Mutina a une faveur à demander aux X-Men : accepteront-ils de l'aider ? Wolverine fait équipe avec Silver Sable, Cable forme une nouvelle X-Force pour percer le mystère de sa mémoire défaillante, Malicia se lance dans des aventures solo, pendant que Magie et Colossus affrontent une menace venue de Russie ! L'Ere de Révélation s'est terminée, et les séries mutantes reprennent leur cours... mais une nouvelle ère commence, avec de nouvelles séries et de nouvelles sagas qui explorent les conséquences du crossover. Le moment idéal pour rejoindre les mutants !