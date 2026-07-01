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#Comics

X-Men - Shadows of Tomorrow Tome 1

Jed MacKay, Gail Simone, Saladin Ahmed, Tony Daniel

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Un membre des X-Men a été piégé dans le futur de l'Ere de Révélation, tandis que son moi futur occupait son corps du présent. Qu'a-t-il fait de ce temps passé à notre époque ? Mutina a une faveur à demander aux X-Men : accepteront-ils de l'aider ? Wolverine fait équipe avec Silver Sable, Cable forme une nouvelle X-Force pour percer le mystère de sa mémoire défaillante, Malicia se lance dans des aventures solo, pendant que Magie et Colossus affrontent une menace venue de Russie ! L'Ere de Révélation s'est terminée, et les séries mutantes reprennent leur cours... mais une nouvelle ère commence, avec de nouvelles séries et de nouvelles sagas qui explorent les conséquences du crossover. Le moment idéal pour rejoindre les mutants !

Par Jed MacKay, Gail Simone, Saladin Ahmed, Tony Daniel
Chez Panini comics

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Auteur

Jed MacKay, Gail Simone, Saladin Ahmed, Tony Daniel

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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X-Men - Shadows of Tomorrow Tome 1

Jed MacKay, Gail Simone, Saladin Ahmed, Tony Daniel

Paru le 01/07/2026

176 pages

Panini comics

16,00 €

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