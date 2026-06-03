Entre l'amour et la mort, il n'y a qu'un pas. Ce n'est pas un hasard si Nathalie a choisi James. Contrairement à tous ses ex, il est beau, calme et gentil. Si elle doit être aussi prudente, c'est pour trois bonnes raisons, qui s'appellent Marc, Lucas et George. Nathalie préfère oublier ce qu'ils lui ont fait. Et surtout ce qu'elle a dû leur faire en retour... Mais ce soir, alors qu'ils devraient célébrer leur amour, Nathalie et James font chambre à part. Comment a-t-elle pu encore laisser un homme lui faire du mal ? Voilà qu'elle se surprend à tenir un couteau... Mais il ne se passera rien. Pas encore. Pas cette fois. Pour tous les fans de Lisa Jewell et d'Alice Feeney. Coup de coeur du Good Morning America Bookclub ! " Une excellente lecture : divertissante, intrigante et excitante. Bravo ! " Liz Nugent, autrice de La Voisine sans histoire " Mes Ex démarre sur les chapeaux de roue et ne relâche jamais la pression, enchaînant les rebondissements les plus inattendus jusqu'à une fin profondément marquante. Un premier roman acéré sur les secrets que nous cachons... même à nous mêmes. " Ana Reyes, autrice d'Avant qu'elle disparaisse " En plus d'être riche en rebondissements, Mes Ex est superbement écrit et porte un regard profond sur la famille et sur ce que nous sommes prêts à faire pour protéger ceux que nous aimons. " Tasha Coryell, autrice de Lettres d'amour à un tueur en série " Le premier roman prometteur de Leodora Darlington contient plus de noeuds qu'un paquet de bretzels, et les changements de points de vue comme d'époques tiendront les lecteurs en haleine. Les amateurs de thriller domestique apprécieront une bonne revanche (il y a une vraie satisfaction à voir certains personnages recevoir ce qu'ils méritent) et les thèmes du deuil et de la famille apportent une réelle profondeur émotionnelle. "Booklist " Dans ce premier roman haletant, l'autrice maintient un rythme vif et multiplie les rebondissements, tout en explorant avec acuité les dynamiques de pouvoir contradictoires des relations hétérosexuelles contemporaines. Une entrée en matière très prometteuse. "Publisher's Weekly " Un thriller retors et sinueux... Contrairement à certains auteurs du genre, Leodora Darlington parvient à offrir de véritables surprises, mêlant les thèmes de la santé mentale, des traumatismes familiaux, avec une part de mystère. Au centre de tout cela se trouve Nathalie : imparfaite, maltraitée, méfiante, mais aussi résiliente. Elle, comme l'autrice, refuse de laisser les hommes dangereux s'en tirer impunément. "Kirkus