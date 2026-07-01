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#Comics

La fin du Spider-verse

Dan Slott, Christos Gage, Mark Bagley

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Morlun est de retour, bien décidé à éradiquer une fois pour toutes les représentants du totem de l'araignée à travers le multivers. Et comme si ça ne suffisait pas, Shathra refait surface : depuis qu'elle a failli tuer Peter Parker et Ezekiel, elle a eu tout le loisir d'élaborer un plan pour éliminer tous les variants du héros. A cela s'ajoutent les débuts de Spider-Boy, surpris que personne ne se souvienne de lui ! En parallèle de la réédition de la saga SPIDER-VERSE et pour accompagner l'arrivée de Spider-Man : Brand New Day au cinéma, nous vous proposons cette saga qui prolonge le plaisir et pourrait bien marquer la conclusion du Spider-Verse. Ces épisodes sont signés Dan Slott, déjà scénariste de la saga d'origine, et Mark Bagley, figure incontournable du Tisseur pour avoir illustré une grande partie d'Ultimate Spider-Man.

Par Dan Slott, Christos Gage, Mark Bagley
Chez Panini comics

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Auteur

Dan Slott, Christos Gage, Mark Bagley

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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La fin du Spider-verse

Dan Slott, Christos Gage, Mark Bagley

Paru le 08/07/2026

288 pages

Panini comics

32,00 €

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