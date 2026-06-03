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Retour à La Hague

Xavière Gauthier

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A l'heure où la France, ses dirigeants, ses lobbys nucléaires sont en pleine opération de réhabilitation de l'atome et projettent de couvrir le territoire de nouvelles centrales comme ce fut le cas dans les années 1970, la réédition de "La Hague, ma terre violentée" montre qu'il était possible au tournant des années 1980 d'articuler discours féministe et antinucléaire. Un texte lyrique et incantatoire qui décrit ce que la construction de l'usine de retraitement de déchets nucléaires de La Hague fait aux paysages vécus et sensibles, à la terre des souvenirs de l'enfance, à cette presqu'île du Cotentin empoisonnée pour plusieurs centaines de millénaires. Un avant-propos en forme de correspondance à trois voix propose une réflexion sur ce que signifie vivre en territoire nucléarisé, tisse des liens entre La Hague et le Japon et débat de l'invisibilité de la question nucléaire.

Par Xavière Gauthier
Chez Cambourakis

|

Auteur

Xavière Gauthier

Editeur

Cambourakis

Genre

Sociologie

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Retour à La Hague

Xavière Gauthier

Paru le 03/06/2026

Cambourakis

12,50 €

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