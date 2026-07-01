Medusa Tome 1

Le Japon, dans les années 1970... Elevés par un éminent politicien conservateur, Yoko Sakaki et son frère adoptif Tatsuo sont liés par un attachement mutuel dont la profondeur est égale à celle du gouffre qui les sépare en matière d'opinions. Alors que les révoltes étudiantes et les protestations sociales atteignent leur point culminant partout dans le monde, les deux protagonistes s'engagent chacun de leur côté sur des voies radicalement opposées : Yoko emboîte le pas des révolutionnaires, tandis que Tatsuo choisit de suivre ceux de son père... C'est avec un grand plaisir que nous retrouvons Kaiji Kawaguchi au sein de notre catalogue, à travers une autre oeuvre culte de son répertoire. Après Cocoro et sa collaboration avec Nobuyuki Fukumoto, à l'origine de Seizon Life et Confession, l'auteur signe ici un récit haletant, ancré dans un contexte de tensions politiques et de protestations sociales. La série met en scène un frère et une soeur aux convictions radicalement opposées. Malgré l'attachement profond qui les unit, le fossé idéologique se creuse inexorablement. Kawaguchi explore cette fracture avec finesse, construisant une lutte de valeurs où s'entremêlent engagements, revendications et émotions humaines. Un conflit qui gagne peu à peu en ampleur et résonne avec des problématiques toujours brûlantes dans nos sociétés contemporaines.