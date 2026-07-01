Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Le mystère de la nuit des pierres

Evelyne Brisou-Pellen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un roman d'initiation envoûtant, entre magie et légendes bretonnes. Abandonné par sa mère, Netra est recueilli à l'âge de dix ans par un vieux magicien et grandit à l'abri du monde, caché dans une montagne voilée de brume, où il mène une existence heureuse et paisible. Mais un jour, le magicien lui confie une quête dangereuse qui oblige Netra à s'aventurer au coeur d'une Bretagne enchantée et pleine de légendes où rôdent korrigans, meneurs de loups et fées... Une aventure magique au coeur du patrimoine breton Evelyne Brisou-Pellen signe un grand récit d'apprentissage, teinté de mystère et nourri de folklore. Le roman offre un voyage inoubliable aux frontières du réel. Plongez au coeur d'un récit fantastique au milieu d'une Bretagne magique et légendaire. Un classique jeunesse à (re)découvrir Le mystère de la nuit des pierres s'inscrit dans la lignée des grandes aventures à hauteur d'enfant. Un roman profondément ancré dans l'imaginaire, pour rêver, grandir et croire en sa propre lumière, publié au sein des Essentiels , une collection de référence qui accueille les titres prescrits, à prescrire et les romans les plus patrimoniaux du catalogue Bayard Jeunesse.

Par Evelyne Brisou-Pellen
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Evelyne Brisou-Pellen

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard - Je bouquine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le mystère de la nuit des pierres par Evelyne Brisou-Pellen

Commenter ce livre

 

Le mystère de la nuit des pierres

Evelyne Brisou-Pellen

Paru le 01/07/2026

250 pages

Bayard jeunesse

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036396588
9791036396588
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.