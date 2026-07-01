Un roman d'initiation envoûtant, entre magie et légendes bretonnes. Abandonné par sa mère, Netra est recueilli à l'âge de dix ans par un vieux magicien et grandit à l'abri du monde, caché dans une montagne voilée de brume, où il mène une existence heureuse et paisible. Mais un jour, le magicien lui confie une quête dangereuse qui oblige Netra à s'aventurer au coeur d'une Bretagne enchantée et pleine de légendes où rôdent korrigans, meneurs de loups et fées... Une aventure magique au coeur du patrimoine breton Evelyne Brisou-Pellen signe un grand récit d'apprentissage, teinté de mystère et nourri de folklore. Le roman offre un voyage inoubliable aux frontières du réel. Plongez au coeur d'un récit fantastique au milieu d'une Bretagne magique et légendaire. Un classique jeunesse à (re)découvrir Le mystère de la nuit des pierres s'inscrit dans la lignée des grandes aventures à hauteur d'enfant. Un roman profondément ancré dans l'imaginaire, pour rêver, grandir et croire en sa propre lumière, publié au sein des Essentiels , une collection de référence qui accueille les titres prescrits, à prescrire et les romans les plus patrimoniaux du catalogue Bayard Jeunesse.