Pin-up, Dofus, Wakfu, Waven... plongez dans l'univers de Xaxaxa ! Connu pour sa contribution majeure aux univers de Dofus, Wakfu, Waven ou encore Young Souls, Xavier Houssin, alias Xa ou Xaxaxa, s'est rapidement imposé comme l'un des artistes français les plus doués de sa génération. Cet artbook rassemble plus de douze années de création, couvrant aussi bien son travail professionnel que ses recherches personnelles, et révèle toute la richesse de son univers graphique. Une place centrale y est accordée aux figures féminines, son sujet de prédilection : des pin-ups pensées non comme de simples images isolées, mais comme les héroïnes de mondes suggérés, nourris de médiéval-fantastique, de science-fiction et de culture japonaise. Avec " Xaxaxa - Illustrations 2010-2023" , découvrez un artbook emblématique, consacré à l'oeuvre d'un artiste dont le style s'est imposé comme une référence de l'illustration contemporaine.