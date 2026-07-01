Paroles pour la jeunesse

Dès le début de son pontificat, le pape Léon XIV a rencontré la jeunesse chrétienne. A chacun, il a lancé un appel plein d'espérance : celui de la sainteté vécue dans le monde d'aujourd'hui. A travers cet ouvrage, le lecteur découvre l'essentiel des nombreux messages que le pape transmet. Il y aborde les grandes questions qui concernent la jeunesse, que ce soit la croissance de la vie intérieure, les défis de notre monde hyperconnecté, la libération des addictions, les moyens pour établir la concorde et la paix, ainsi que l'appel de Dieu à l'intime des âmes... On découvre au fil des pages combien le coeur du Pape Léon XIV est un coeur de père. Avec sollicitude et une authentique proximité, il délivre une parole profonde et accessible, empreinte d'une douce exigence pour encourager notre jeunesse à un engagement authentiquement chrétien.