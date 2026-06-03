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#Roman francophone

Soulmates

Sabi Sima

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Des paysages de carte postale, vingt couples en compétition et 25 000 euros à la clef. Pour embarquer sur la croisière Soulmates, une seule règle : être en couple. Le problème ? Nell vient tout juste de rompre. Mais renoncer à trois mois de rêve n'est pas une option, et encore moins au chèque pour les gagnants ! Sa solution est aussi simple que risquée : trouver un faux petit ami. Axel, le colocataire de son frère, expert-comptable rigoureux en pleine remise en question professionnelle, accepte le marché. Pour lui, cette croisière représente une opportunité unique de sécuriser son avenir et de lancer sa propre entreprise. Un accord clair les lie : faire semblant d'être le couple parfait. Pas d'attaches. Pas de sentiments. Entre escales paradisiaques, cohabitation forcée et épreuves à deux, le mensonge devient de plus en plus difficile à tenir. Les rôles se brouillent, les certitudes vacillent... et l'attirance s'invite là où elle n'était pas prévue.

Par Sabi Sima
Chez Butterfly éditions

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Auteur

Sabi Sima

Editeur

Butterfly éditions

Genre

Romance sexy

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Soulmates

Sabi Sima

Paru le 03/06/2026

432 pages

Butterfly éditions

23,00 €

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