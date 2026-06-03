Gabriel Bonvalot (Espagne 1853 - Auteuil 1933) est un explorateur français de l'Asie centrale et du Tibet. Après un premier voyage en Asie en 1880-1882, il a exploré en 1886-1887 les régions du Pamir, de l'Hindou Kouch et du Cachemire, en compagnie de Guillaume Capus, botaniste et ethnologue. En 1889-1890, il a exploré le Tibet inconnu en compagnie du duc de Chartres. Ce livre retrace les explorations de ce chercheur de routes que fut Gabriel Bonvalot, traversées de multiples enjeux : connaissances scientifiques, considérations stratégiques, intérêts commerciaux et prestige national. Surtout, il les resitue dans le contexte historique et géopolitique de l'époque coloniale et du "Grand Jeu des Empires" de la fin du 19ème siècle, quand l'Asie Centrale et du Tibet devinrent les hauts-lieux de la confrontation entre les empires russe, britannique et chinois. De ses années de jeunesse à son militantisme colonial au sein du Comité Dupleix en passant par ses années d'expéditions en Haute-Asie, ce livre n'omet rien de la vie de l'explorateur, écrivain et homme politique français.