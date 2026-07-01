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Le Roi

C.S. Pacat, C-S Pacat

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Deux princes, une seule guerre. La vérité a été révélée, et Damen, l'esclave du prince Laurent, doit faire place à Damianos, prince héritier d'Akielos, l'homme que Laurent a juré de tuer. L'avenir de deux royaumes est en jeu. Cernés par l'armée de Kastor au sud et les forces du régent au nord, Damen et Laurent n'ont d'autre choix que s'allier pour reconquérir leurs trônes respectifs. Mais même si la fragile confiance qu'ils partagent résiste à la révélation de la véritable identité de Damen, celle-ci suffira-t-elle pour venir à bout de la dernière et plus impitoyable manigance du régent ? Pour public averti " Une série extraordinaire, inoubliable... Riche. Brutale. Unique. " Sarah J. Maas " Je suis tombée amoureuse de l'écriture, des personnages et de l'histoire. " V. E. Schwab " Un chef-d'oeuvre parfaitement rythmé. " Christina Lauren "Un mélange de romance sulfureuse et de Fantasy politique, tour à tour perturbant et intrigant... La complexité de la toile politique sublime la fièvre sensuelle du roman. Les fans de Kushiel de Jacqueline Carey dévoreront cette saga. " Publishers Weekly " L'univers riche de détails, d'une délicieuse décadence et de sombres intrigues attirera les lecteurs, mais ce sont les personnages qui captureront leur âme. Leur relation épineuse et ambiguë est le coeur de cette trilogie. " RT Book Reviews " Histoire d'amour ou intrigues politiques et stratégies guerrières, d'une intelligence si remarquable que George R. R. Martin en sifflerait d'admiration ? Le résultat est bien meilleur que tout ce que vous aurez projeté. " Lanfeust Mag " Vous serez captivés. " USA Today

Par C.S. Pacat, C-S Pacat
Chez Bragelonne

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Auteur

C.S. Pacat, C-S Pacat

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

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Le Roi

C.S. Pacat, C-S Pacat trad. Mathias Lefort

Paru le 01/07/2026

360 pages

Bragelonne

8,95 €

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