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La musique dans le style galant

Robert O. Gjerdingen

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"Un ouvrage novateur dans le domaine de l'analyse musicale. Le professeur Gjerdingen ouvre les portes des ateliers de composition du xviiie siècle, nous montrant comment des tournures caractéristiques du style galant - qui constituaient une langue commune pour les musiciens à travers l'­Europe - peuvent être modélisées, et facilement reproduites, à partir d'un petit nombre de schémas récurrents de conduite des voix. Richement illustrée d'exemples musicaux variés et de graphiques saisissants, cette étude remarquable et originale sera d'une valeur inestimable pour tous les analystes et historiens de la musique du xviiie siècle". Le musicologue Thomas Christensen (Université de Chicago) accueillait ainsi la parution de Music in the Galant Style de Robert O. Gjerdingen en 2007. Dans cet ouvrage au style à la fois érudit et accessible sans connaissances musicales approfondies, l'auteur aborde principalement la musique italienne de Corelli à Rossini, mais consacre plusieurs chapitres à l'école française de violon, à l'opéra germanique, ou au style classique viennois. Il nous présente les formules musicales récurrentes sur lesquelles repose une logique globale touchant les domaines de l'apprentissage, de la composition et de l'interprétation, sans oublier celui de la réception de l'oeuvre musicale. Ces formules sont issues de la pratique d'exercices pédagogiques appelés partimenti dont l'usage est attesté chez Cimarosa comme chez Mozart. A tous les niveaux, c'est en définitive du comportement du musicien dont il est question. Notre écoute, notre façon de comprendre et même de jouer ne peuvent que s'en trouver enrichies. Une réflexion historique, sociologique et par moment littéraire ou statistique renforce la démonstration.

Par Robert O. Gjerdingen
Chez Symétrie

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Auteur

Robert O. Gjerdingen

Editeur

Symétrie

Genre

Histoire de la musique

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La musique dans le style galant

Robert O. Gjerdingen trad. Pierre Cazes

Paru le 01/06/2026

548 pages

Symétrie

44,00 €

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