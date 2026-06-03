For the Wolf

La Première Fille appartient au trône. La Seconde appartient au Loup. Red et le Loup ont enfin réussi à enrayer la menace que représentaient les anciens Rois... mais à quel prix ? La soeur adorée de Red, Neve, est perdue dans les Ombreterres, un royaume inversé où les dieux cruels de la légende sont piégés depuis des siècles, et où les Rois ont peu à peu pris le contrôle. Mais Neve a un allié, à qui elle aurait cependant préféré ne plus jamais adresser la parole... le plus jeune des Cinq Rois, le solitaire Solmir. Solmir veut mettre fin aux Ombreterres, et espère obtenir la clé de leur destruction en aidant Neve. Mais pour y parvenir, le souverain déchu et la Première fille devront traverser un paysage semé de dangers afin de trouver un mystérieux Arbre-coeur et de s'approprier enfin les pouvoirs sombres et malfaisants des dieux... La fin d'une duologie de Fantasy sombre et romantique, à couper le souffle ! " Si vous avez déjà regretté qu'il n'y ait pas plus de monstres de la forêt et de machinations politiques dans La Belle et la Bête, ce roman est fait pour vous. " Alix E. Harrow, autrice de Les Dix Mille Portes de January