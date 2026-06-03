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#Roman francophone

Les Petites Filles modernes

Joël Pommerat

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Dans le monde qui est le nôtre, régi par les adultes, Jade et Marjorie, deux adolescentes, l'une enragée, l'autre modèle, nouent une amitié intense. A l'âge où tout vacille, leur relation devient refuge. Exilée sur Terre, depuis un autre monde, une créature purge une peine d'emprisonnement quasiment infinie, empêchée d'aimer, et condamnée pour cela. Ces deux histoires, sans lien direct en apparence, finissent pourtant par s'entremêler. En les faisant se rejoindre, Joël Pommerat déroule une fable troublante, où la puissance de l'imaginaire s'oppose à la violence du réel, comme pour l'exorciser.

Par Joël Pommerat
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Joël Pommerat

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Théâtre - Pièces

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Les Petites Filles modernes

Joël Pommerat

Paru le 03/06/2026

88 pages

Actes Sud Editions

13,00 €

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