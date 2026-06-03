La route de Roswell

Lorsque la très pragmatique Francie arrive à Roswell pour le mariage de sa copine de fac sur le thème des ovnis, elle ne peut s'empêcher de lever les yeux au ciel, cernée de fanatiques persuadés de leur existence. Imaginez donc sa surprise quand elle se fait enlever par un extraterrestre. Et Francie n'est pas sa seule victime - elle est bientôt rejointe par un charmant vendeur d'assurances, une adorable petite vieille accro aux casinos, un propriétaire de camping-car à la retraite passionné de westerns et un illuminé obsédé par les ovnis, persuadé que l'alien a l'intention de les sonder et/ou de conquérir la planète. Mais plus Francie apprend à connaître son ravisseur, plus elle est convaincue qu'il est en difficulté - et qu'elle doit l'aider. Engoncée dans une robe de demoiselle d'honneur vert fluo, parviendra-t-elle à sauver le monde tout en arrivant à temps au mariage ? Invasions extraterrestres, complots, absurdités - une comédie romantique intergalactique réjouissante et délicieusement décalée par l'autrice multiprimée aux Hugo et Nebula Awards.