A la table de la cuisine d'une vieille ferme, deux personnes qui ne pourraient pas être plus différentes échangent. La première est un homme pressé qui considère son quotidien comme une interminable liste de choses à faire. Alors, lorsque son interlocuteur, qui aime à prendre le temps, le confronte au fait qu'il lui reste environ 25 étés à vivre, une conversation s'ouvre entre eux : pourquoi passons-nous autant de temps à travailler plutôt qu'à nous occuper des personnes et des choses qui comptent vraiment pour nous ? Où trouvons- nous le courage de réaliser nos propres rêves ? Et pourquoi la vraie vie ne commence-t-elle souvent que lorsque nous comprenons que nous n'en avons qu'une ? Véritable succès de librairie, Encore 25 étés est une méditation enchanteresse sur le sens à donner à notre existence.