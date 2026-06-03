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Paris en vrac

Michel Tremblay

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Direction Paris où, depuis plus de cinquante ans, Michel Tremblay fait son voyage annuel, court opéras et théâtres, cafés et bonnes tables, librairies et grands boulevards, invitations et mondanités qui lui donnent palpitations et sueurs froides, mais aussi beaux vertiges et, parfois, grands honneurs. Paris devient un livre où des histoires cocasses s'entremêlent, où des balades spontanées l'entraînent dans les rues et ruelles de la plus belle ville du monde. On y rencontre amis, gens de théâtre et de littérature, et même la Gervaise de L'assommoir dans une promenade littéraire exaltée et exaltante. Et en finale ces deux éclats de joie : C'est Paris. C'est le bonheur.

Par Michel Tremblay
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Michel Tremblay

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Paris en vrac

Michel Tremblay

Paru le 03/06/2026

Actes Sud Editions

17,50 €

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Scannez le code barre 9782330217471
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