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#Roman francophone

Trenton

Grace Burrowes

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Après un mariage bref et mouvementé, Trenton Lindsey, héritier du comté de Wilton, se retrouve veuf avec trois jeunes enfants. Le voyant accablé par le deuil, son frère l'encourage à partir dans le Surrey pour y rénover une demeure. Là-bas, il fait la connaissance de sa nouvelle voisine, Elegy Hampton, lady Rammel, elle aussi veuve depuis peu. A mesure que leur amitié se noue, ils deviennent de plus en plus intimes. Peuvent-ils redécouvrir l'amour ensemble alors que le passé les rattrape et qu'un ennemi invisible les menace ?

Par Grace Burrowes
Chez J'ai lu

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Auteur

Grace Burrowes

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

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Trenton

Grace Burrowes trad. Elisabeth Luc

Paru le 03/06/2026

384 pages

J'ai lu

7,90 €

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