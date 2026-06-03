Après un mariage bref et mouvementé, Trenton Lindsey, héritier du comté de Wilton, se retrouve veuf avec trois jeunes enfants. Le voyant accablé par le deuil, son frère l'encourage à partir dans le Surrey pour y rénover une demeure. Là-bas, il fait la connaissance de sa nouvelle voisine, Elegy Hampton, lady Rammel, elle aussi veuve depuis peu. A mesure que leur amitié se noue, ils deviennent de plus en plus intimes. Peuvent-ils redécouvrir l'amour ensemble alors que le passé les rattrape et qu'un ennemi invisible les menace ?