Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Les saisons d'Ashmore Castle

Cynthia Harrod-Eagles

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Angleterre, 1903. Giles, le nouveau duc de Stainton, consacre toute son énergie à la gestion du domaine familial, délaissant son épouse. Kitty porte leur enfant mais demeure dans l'ombre, incapable de s'opposer à sa redoutable belle-mère, qui continue de régenter la vie du château d'une main de fer. Pendant ce temps, les deux jeunes soeurs de Giles connaissent leurs premiers émois, et Nina, la grande amie de Kitty, fréquente des cercles féministes, menaçant ainsi son mariage. Tous ces secrets et ces ambitions étouffées risquent de mettre Ashmore Castle sens dessus dessous, aussi bien dans les appartements privés que dans les quartiers des domestiques...

Par Cynthia Harrod-Eagles
Chez J'ai lu

|

Auteur

Cynthia Harrod-Eagles

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les saisons d'Ashmore Castle par Cynthia Harrod-Eagles

Commenter ce livre

 

Les saisons d'Ashmore Castle

Cynthia Harrod-Eagles trad. Frédéric Grellier

Paru le 03/06/2026

576 pages

J'ai lu

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290411612
9782290411612
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.