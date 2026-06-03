Les saisons d'Ashmore Castle

Angleterre, 1903. Giles, le nouveau duc de Stainton, consacre toute son énergie à la gestion du domaine familial, délaissant son épouse. Kitty porte leur enfant mais demeure dans l'ombre, incapable de s'opposer à sa redoutable belle-mère, qui continue de régenter la vie du château d'une main de fer. Pendant ce temps, les deux jeunes soeurs de Giles connaissent leurs premiers émois, et Nina, la grande amie de Kitty, fréquente des cercles féministes, menaçant ainsi son mariage. Tous ces secrets et ces ambitions étouffées risquent de mettre Ashmore Castle sens dessus dessous, aussi bien dans les appartements privés que dans les quartiers des domestiques...