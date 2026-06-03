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L'Insomniaque

Sarah Pinborough

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Emma Averell ne manque de rien : brillante avocate, elle élève ses deux enfants au côté d'un mari aimant. Cependant, tout n'a pas toujours été parfait : un traumatisme la hante. Alors que le jour de ses quarante ans approche dangereusement, Emma ne parvient plus à dormir. Aurait-elle la folie dans le sang ? Dans le brouillard, à moitié consciente, pourrait-elle finir par blesser sa famille, comme sa mère, des années plus tôt ? Y aurait-il une autre explication aux événements étranges qui se produisent autour d'elle ? Emma va devoir démêler les sombres fils du passé pour protéger ceux qu'elle aime, au risque de tout perdre, y compris sa santé mentale. Car au coeur de la nuit se cache la folie... Thriller à haute teneur psychologique et habile page-turner, Insomnia sème des indices qui, loin de nous mener vers la vérité, nous égarent à l'envi. Sophie Berthier, Télérama. Un petit chef-d'oeuvre de manipulation. Denis Allard, librairie La Sorbonne, Nice, Page des libraires. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Paul Benita.

Par Sarah Pinborough
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Sarah Pinborough

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature étrangère

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L'Insomniaque

Sarah Pinborough

Paru le 03/06/2026

432 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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Scannez le code barre 9782253941538
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