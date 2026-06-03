Minuit à l'ombre

Après des années à envoyer les malfrats d'Edimbourg derrière les barreaux, l'inspecteur John Rebus n'avait guère prévu de s'y retrouver lui-même. Une position plutôt hasardeuse pour une tête brûlée comme lui. Surtout que, lorsqu'on découvre un prisonnier assassiné dans sa cellule, l'atmosphère déjà tendue de la prison devient électrique. La méfiance entre détenus et gardiens ne cesse de croître, Rebus est écartelé entre son ancienne vie et sa situation actuelle, et c'est précisément lui qu'on accoste de toutes parts pour tenter de glaner des informations. Son flair de fin limier et ses réflexes acquis à la dure lui permettront-ils de survivre dans cette zone à l'ordre précaire ? Sans badge de police et sans filet de sécurité, Rebus marche sur la corde raide. Et c'est sa vie qui est en jeu. Du pur " police procedural " , à son meilleur niveau. Jubilatoire. Christine Ferniot, Libération. Même entre quatre murs, Rebus a la rage et cela lui réussit. Tout comme à Ian Rankin, maître du roman policier écossais. Jérôme Carron, Point de vue. Traduit de l'anglais (Ecosse) par Fabienne Gondrand.