La formation de l'acteur

Le livre de chevet de tous les acteurs encore aujourd'hui. Publié en 1936, écrit de manière très vivante et pédagogique sous la forme d'un journal intime tenu par un élève de Stanislavski, il montre comment être un bon acteur. Tous les aspects sont abordés : l'action, la créativité, la concentration, la relaxation des muscles, le travail en groupe, la mémoire, etc. "Il n'est pas de comédien authentique qui n'ait, un jour ou l'autre, emprunté sciemment ou non quelques-uns des sentiers de cette analyse" , écrit Jean Vilar dans sa préface.