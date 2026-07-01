Hunted by a Shadow

Quand je reçois enfin une greffe de rein qui me sauve la vie, je pense que le pire est derrière moi : quelle erreur... Je commence à sentir des regards posés sur moi partout où je vais. On m'observe, on me traque. Puis le chasseur sort de l'ombre, et ma vie vole en éclats. Je suis enlevée par Renzo Torrisi, un homme dangereux et impitoyable. Il s'avère que le rein que j'ai reçu appartenait à l'un de ses hommes, et je dois rembourser ma dette. Mais les termes sont flous, et les règles changent au gré de ses humeurs. Retenue prisonnière dans son penthouse, je dois servir le chef de la mafia sans pitié comme le dieu qu'il se croit être. Reste à savoir si je survivrai à ma captivité auprès de Renzo.