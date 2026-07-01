Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Hunted by a Shadow

Heard Michelle, Michelle Heard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand je reçois enfin une greffe de rein qui me sauve la vie, je pense que le pire est derrière moi : quelle erreur... Je commence à sentir des regards posés sur moi partout où je vais. On m'observe, on me traque. Puis le chasseur sort de l'ombre, et ma vie vole en éclats. Je suis enlevée par Renzo Torrisi, un homme dangereux et impitoyable. Il s'avère que le rein que j'ai reçu appartenait à l'un de ses hommes, et je dois rembourser ma dette. Mais les termes sont flous, et les règles changent au gré de ses humeurs. Retenue prisonnière dans son penthouse, je dois servir le chef de la mafia sans pitié comme le dieu qu'il se croit être. Reste à savoir si je survivrai à ma captivité auprès de Renzo.

Par Heard Michelle, Michelle Heard
Chez City Editions

|

Auteur

Heard Michelle, Michelle Heard

Editeur

City Editions

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hunted by a Shadow par Heard Michelle, Michelle Heard

Commenter ce livre

 

Hunted by a Shadow

Heard Michelle, Michelle Heard trad. Marine Boutard

Paru le 08/07/2026

320 pages

City Editions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824625027
9782824625027
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.