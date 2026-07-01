Everything About Himeru Kokoro Tome 2

Au lyce e, Tsugumu est constamment attaque par Majima, un camarade qui mai trise la te le portation. La raison est simple : ce dernier partage une histoire avec Himeru et souhaite l'e loigner de la demoiselle... C'est alors qu'en plein affrontement entre le voyou et le garde du corps, un gigantesque robot humanoi de fait son apparition ! Les extre mistes de la Re publique de l'Empire Galactique ont de cide de lancer une invasion a grande e chelle ! Mais Himeru Kokoro est loin d'avoir tout re ve le : -+&, ¤ £¤ ?? $÷ , ? ® ??? , T ??? ? ? -? ¢? ¿? ? ... la liste de ses secrets semble encore longue !