Midnight Heart Tune Tome 1

Arisu Yamabuki, lycéen de deuxième année, est à la recherche d'une dénommée "Apollon", une animatrice de radio dont il ne connaît ni l'apparence ni le véritable nom. Mais après la fusion de son lycée avec l'établissement voisin pour filles, il obtient enfin une piste : Apollon ferait partie du club de radio ! Il y fait la rencontre de quatre élèves qui rêvent toutes de faire de leur voix leur métier... Afin de découvrir laquelle est Apollon, Yamabuki promet de les aider à atteindre leur rêve !