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Midnight Heart Tune Tome 1

Igarashi Masakuni

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Arisu Yamabuki, lycéen de deuxième année, est à la recherche d'une dénommée "Apollon", une animatrice de radio dont il ne connaît ni l'apparence ni le véritable nom. Mais après la fusion de son lycée avec l'établissement voisin pour filles, il obtient enfin une piste : Apollon ferait partie du club de radio ! Il y fait la rencontre de quatre élèves qui rêvent toutes de faire de leur voix leur métier... Afin de découvrir laquelle est Apollon, Yamabuki promet de les aider à atteindre leur rêve !

Par Igarashi Masakuni
Chez Pika Edition

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Auteur

Igarashi Masakuni

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Midnight Heart Tune Tome 1

Igarashi Masakuni

Paru le 01/07/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9782811698546
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