Suivez le guide - À l'école

Une visite ludique de l'école maternelle pour préparer sa rentrée ! Le chat Rominagrobis s'est donné pour mission d'aller à l'école maternelle à la place de sa jeune maîtresse qui est malade. L'occasion pour lui d'étaler devant trois petits chiots tout son savoir, que ce soit sur la bibliothèque, la salle de motricité, la salle de sieste ou la cantine ! Dans ce cinquième tome de la série, les jeunes lecteurs visitent une école maternelle sur les pas d'un chat siamois hautain et suffisant. Les petits se régalent à découvrir la foultitude de détails des grandes images. Un livre qui rend le lecteur complice : à chaque ouverture de volet, le lecteur participe à la visite de ce chat un peu agaçant, bien que fort attachant. Jubilatoire !