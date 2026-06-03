Créé et illustré par Margaux Motin, FACILE aborde les fondamentaux du quotidien de manière simple, concrète et directement applicable. C'est le guide idéal, destiné à celles et ceux qui s'apprêtent à prendre leur envol, ou qui sont déjà lancés et parfois dépassés, mais aussi aux parents qui veulent transmettre les bons repères avec simplicité. Vous y trouverez toutes les clés de la vie d'adulte afin de toujours savoir quoi faire, quand et comment. Les illustrations donnent le ton : oui, le quotidien peut être plus drôle et plus léger quand on a les bons outils pour le gérer !