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Facile

Motin Margaux

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Créé et illustré par Margaux Motin, FACILE aborde les fondamentaux du quotidien de manière simple, concrète et directement applicable. C'est le guide idéal, destiné à celles et ceux qui s'apprêtent à prendre leur envol, ou qui sont déjà lancés et parfois dépassés, mais aussi aux parents qui veulent transmettre les bons repères avec simplicité. Vous y trouverez toutes les clés de la vie d'adulte afin de toujours savoir quoi faire, quand et comment. Les illustrations donnent le ton : oui, le quotidien peut être plus drôle et plus léger quand on a les bons outils pour le gérer !

Par Motin Margaux
Chez Casterman

|

Auteur

Motin Margaux

Editeur

Casterman

Genre

Vie de famille

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Facile

Motin Margaux

Paru le 03/06/2026

320 pages

Casterman

25,95 €

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