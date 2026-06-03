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#Bande dessinée jeunesse

La vérité sur Rachel Price

Holly Jackson

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Le nouveau thriller de Holly Jackson ! Lumières. Caméra. Mensonges. Bel, 18 ans, a vécu toute sa vie dans l'ombre de la mystérieuse disparition de sa mère, présumée morte il y a seize ans. Mais l'affaire est remise sur le tapis lorsque la famille Price participe à un documentaire sur les true crimes et que l'impossible se produit : Rachel Price réapparaît. Elle raconte une histoire invraisembable sur ce qui lui est arrivé, et Bel n'est pas sûre que ce soit vrai. Mais si Rachel ment, où était-elle pendant tout ce temps ? Et pourrait-elle être dangereuse ? Alors que les caméras tournent toujours, Bel doit découvrir la vérité sur sa mère et comprendre pourquoi Rachel Price est vraiment revenue d'entre les morts...

Par Holly Jackson
Chez Casterman

|

Auteur

Holly Jackson

Editeur

Casterman

Genre

Romans, témoignages & Co

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La vérité sur Rachel Price

Holly Jackson trad. Corinne Daniellot

Paru le 03/06/2026

672 pages

Casterman

19,95 €

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