La vérité sur Rachel Price

Le nouveau thriller de Holly Jackson ! Lumières. Caméra. Mensonges. Bel, 18 ans, a vécu toute sa vie dans l'ombre de la mystérieuse disparition de sa mère, présumée morte il y a seize ans. Mais l'affaire est remise sur le tapis lorsque la famille Price participe à un documentaire sur les true crimes et que l'impossible se produit : Rachel Price réapparaît. Elle raconte une histoire invraisembable sur ce qui lui est arrivé, et Bel n'est pas sûre que ce soit vrai. Mais si Rachel ment, où était-elle pendant tout ce temps ? Et pourrait-elle être dangereuse ? Alors que les caméras tournent toujours, Bel doit découvrir la vérité sur sa mère et comprendre pourquoi Rachel Price est vraiment revenue d'entre les morts...