La boîte à outils de la supply chain

Au coeur des bouleversement géopolitiques, écologiques et technologique, la Supply Chain est devenue le système nerveux des entreprises. Elle pilote et sécurise les flux de produits, d'informations et d'argent dans un monde incertain, sous la pression de coûts, de délais et de risques. Entre intelligence artificielle, exigences clients et rareté des ressources, la Supply Chain s'impose comme un champ de bataille stratégique où se jouent compétitivité, résilience et performance durable. Découvrez les 64 outils et méthodes indispensables pour aborder toutes les dimensions de la Supply Chain. Cette 3e édition intègre les enjeux les plus actuels de la Supply Chain : économie circulaire, RSE, digitalisation (intelligence artificielle, robotisation, gestion en ligne...), gouvernance. 64 OUTILS EN 8 OBJECTIFS 1. Les stratégies Supply Chain 2. Les infrastructures Supply Chain 3. La distribution physique 4. La planification opérationnelle 5. La collaboration Supply Chain 6. Le S&OP 7. L'excellence Supply Chain 8. La performance Supply Chain FOCUS - La Customer Experience Supply Chain - La gestion de la complexité - La Supply Chain de croissance pour PME - La transformation digitale - Les apports de l'intelligence artificielle - Le pilotage adaptatif - La Supply Chain durable - Les écosystèmes collaboratifs - Leadership et culture Supply Chain - Le pilotage de la performance par la donnée