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Ainsi parlait Zarathoustra

Friedrich Nietzsche

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" Cette oeuvre est complètement à part. Ne parlons pas ici des poètes : peut-être n'y a-t-il jamais rien eu qui soit d'une telle surabondance de force. Ma notion du "dionysiaque" s'est faite ici action d'éclat ; comparé à elle, tout autre agir humain apparaît misérable et limité. Qu'un Goethe, qu'un Shakespeare ne sauraient respirer un seul instant dans cette atmosphère de passion et d'altitude, que Dante, auprès de Zarathoustra, ne soit qu'un croyant, et non quelqu'un qui commence par créer la vérité, un esprit qui gouverne le monde, un destin -, que les poètes du Véda soient des prêtres et pas même dignes de dénouer les chaussures de Zarathoustra, voilà qui n'est encore qu'une litote et ne donne aucune idée de la distance, de la solitude azuréenne où vit cette oeuvre" (Nietzsche, Ecce Homo, "Pourquoi j'écris de si bons livres").

Par Friedrich Nietzsche
Chez Flammarion

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Auteur

Friedrich Nietzsche

Editeur

Flammarion

Genre

Lettres classiques

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Ainsi parlait Zarathoustra

Friedrich Nietzsche trad. Geneviève Blanquis

Paru le 03/06/2026

480 pages

Flammarion

5,20 €

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